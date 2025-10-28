Restaurante Atlantis - Sugestão especial para pequenos grupos

No Caniço-de-Baixo, com vista deslumbrante sobre o mar, o Restaurante Atlantis oferece o cenário perfeito para uma celebração de Natal inesquecível.

Menus especiais de Natal e um ambiente familiar, a combinação ideal para pequenos grupos até 16 pessoas. Disponível de 14 de Novembro a 14 de Dezembro.

Reserve já e viva uma experiência verdadeiramente especial!

Restaurante Atlantis

Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar, piso -3

Informações: [email protected] | (+351) 291 930 930