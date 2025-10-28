Restaurante Atlantis - Sugestão especial para pequenos grupos
Celebre o Natal com sabores únicos, vista magnífica e toda a privacidade que o momento merece.
No Caniço-de-Baixo, com vista deslumbrante sobre o mar, o Restaurante Atlantis oferece o cenário perfeito para uma celebração de Natal inesquecível.
Menus especiais de Natal e um ambiente familiar, a combinação ideal para pequenos grupos até 16 pessoas. Disponível de 14 de Novembro a 14 de Dezembro.
Reserve já e viva uma experiência verdadeiramente especial!
Restaurante Atlantis
Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar, piso -3
Informações: [email protected] | (+351) 291 930 930