'Summit Go4Travel' mobiliza madeirenses

250 operadores e agentes de viagens portugueses estão reunidos desde sexta-feira na ilha Terceira na convenção 'Summit Go4Travel'.

O evento, que decorre até hoje, é promovido pela Go4Travel e realiza-se pela primeira vez nos Açores, depois da edição anterior no Porto Santo, com um programa centrado em Angra do Heroísmo.

O encontro no qual participam agentes ligados à madeirense Intertours reúne parceiros estratégicos e representantes institucionais, num espaço de networking, colaboração comercial e debate sobre tendências do sector. Desde 2017 que o 'Summit Go4Travel' é reconhecido como um dos principais eventos na agenda do sector das viagens em Portugal pela sua capacidade de reunir profissionais do Turismo num ambiente propício à criação de sinergias e à discussão das tendências que marcam o futuro da indústria das viagens.

A cerimónia de abertura que decorreu ontem no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, contou com intervenções do presidente do Conselho de Administração da Go4Travel, João Matias, do presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, e da secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral.

Durante o fim-de-semana, o programa inclui visitas aos principais pontos turísticos da ilha, experiências culturais e gastronómicas e reuniões de negócio entre agências e parceiros.