Suspeita de fuga de gás no Funchal mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados há instantes para uma suspeita de fuga de gás no Centro Comercial Anadia Shopping.

Segundo populares, há um cheiro intenso a gás à entrada do parque de estacionamento.

No local já se encontram os bombeiros com uma viatura ligeira de combate a incêndios.

Uma equipa da Câmara Municipal do Funchal também já foi chamada para o local.