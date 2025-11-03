Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais desta segunda-feira, 3 de Novembro de 2025.

No Público:

- "Mais de 40 mil beneficiários com apoio à renda suspenso por 'incongruências'"

- "Entrevista com Wagner Moura. 'O Brasil sabe o que é uma ditadura. Os americanos não'"

- "Bloco de Esquerda. José Manuel Pureza avança para suceder a Mortágua no BE"

- "Presidenciais 2026. 'Vou à segunda volta': Cotrim entra com fé na corrida a Belém"

- "Margem Sul. Governo trava novos projetos urbanos junto ao novo aeroporto"

- "Reportagem. Produtores de Penedono enfrentam ano 'trágico' na castanha"

- "O fenómeno das narcolanchas. Redes de tráfico de droga operam com cada vez mais meios e menos medo"

- "Médico suspenso na FMUP. Devem as universidades ter regras para professores e alunos nas redes sociais?"

No Diário de Notícias:

- "Gouveia e Melo lidera nas intenções de voto e garante vitória na segunda volta"

- "Entrevista. Dino D'Santiago. 'Só em Cabo Verde é que eu senti que entrava numa loja sem ninguém vir atrás de mim'"

- "Criminalidade. Mais de 30% da violência doméstica registada por PSP no primeiro semestre de 2025 é de filhos contra pais"

- "Taxa de retenção dos alunos estrangeiros 'é preocupante. Sistema não dá resposta'"

- "Habitação. Preço das casas está 154 mil euros acima do valor médio da procura"

- "Especial Mobi Summit. Cada vez há mais carros em Lisboa. Convívio com bicicletas não é seguro"

- "Marcus Iven. 'Uma Ucrânia soberana é a primeira linha de defesa da Europa'"

- "Jaime Costa. 'Organizar o Grande Prémio de Portugal em MotoGP custa cerca de 10 milhões de euros'"

No Jornal de Notícias:

- "Cocaína está a bater recordes de produção, consumidores e apreensões"

- "Especialistas criticam mudanças no projeto do TGV"

- "Natal. Cidades mantêm gastos de milhões com as iluminações"

- "Justiça. Criavam empresas fictícias para esquema de fraude fiscal"

- "Especial Mobi Summit. Desafios da tecnologia na mobilidade do futuro"

- "Lisboa. Misericórdia aluga casas acima dos três mil euros"

- "Rita Pereira. Equilíbrio difícil entre a nova novela e a vida familiar"

- "F.C. Porto 2-1 Braga. Borja sacudiu a pressão. Vitória dos dragões arrancada a ferros. Minhotos com mais posse de bola e remates"

No Correio da Manhã:

- "Óbito de mãe e bebé no Amadora-Sintra.

- "Documentos e familiares de grávida morta desmentem ministra".

- "Ana Paula Martins garantiu que Uno Cani não tinha sido vista no hospital antes de 29 de outubro"

- "Dragão isolado no topo"

- "Richard Ríos recebe apoio do rival Luis Suárez"

- "Rui Borges sem vontade de seguir Ruben Amorim"

- Recém-nascido obrigado a fazer 340 quilómetros em ambulância. Helicóptero do INEM de Loulé inoperacional para socorro"

- "Dois mortos em colisão de mota e carro em Rio Maior"

- "Supremo mantém pena de 15 anos e meio para tio que violou 280 vezes"

No Negócios:

- "Conversa capital. Joaquim Miranda Sarmento. Nova Taxa sobre a banca vai chegar 'no primeiro semestre'"

- "Fundador português da Altice ataca Draghi na justiça suíça"

- "Exportações resistem melhor a choques económicos nos EUA"

- "Exclusivo. Prémio Nobel da Economia. O que significa a IA para o crescimento e o emprego"

No O Jornal Económico:

- "Pressão na AL na habitação tem na base números falsos"

- "Guerra dos chips. Fábricas de carros estão a dias de parar"

- "Maior banco de testes mundial de fibra ótica multinúcleo arranca hoje em Lisboa"

- "Bolsa francesa imune à crise política e orçamental..."

- "...que confirma rota perigosa no plano entregue em Bruxelas para 2026"

- "Empresas alemãs ainda pagam 1,7 mil milhões na Rússia"

- "Banca. Lucro do BPI cai 12% por causa do corte nos juros"

- "[João Cotrim de Figueiredo] 'A principal mensagem? Vou à segunda volta'"

No O Jogo:

- "Porto 2 - Braga 1. Pressão sem deslize. Guerreiros feriram dragões até que surgiu o golo decisivo de Borja Sainz num jogo muito equilibrado"

- "Francisco Farioli. 'Há duas formas de controlar, com e sem bola"

- "Carlos Vicens. A perder que seja a jogar assim'"

- "Benfica. Barreiro ameaça Sudakov: Luxemburguês pode ser titular contra o Leverkusen e atirar médio ucraniano para o banco"

- "Melhorias nas secções de voto para ultrapassar fasquia dos 100 mil votantes"

- "Segunda parte em Guimarães foi a mais avassaladora da era Mourinho"

- "Sporting. Rui Borges descarta Wolves"

- "Leões defrontam Juventus sabendo que nunca venceram em Itália"

- "Internacional. Vítor Pereira: da renovação ao despedimento em dois meses. Wolverhampton dispensou treinador português depois de nova derrota na Premier League"

No A Bola:

- "FC Porto 2 - 1 SC Braga. Estrelinha de dragão"

- "SC Braga controlou quase sempre mas FC Porto respondeu com golos"

- "Francesco Farioli. 'Difícil descrever quão grato sou aos jogadores'"

- "Carlos Vicens. 'Não ganhando, que seja sempre assim'"

- "Benfica. Mais votantes, mais 'staff' e mais rapidez na contagem. Águias a votos"

- "Sporting. Nuno Santos já vê a meta"

- "Demiral. 'Não jogar no Sporting deixou-me triste'"

- "Internacional. Vítor Pereira despedido do Wolverhampton"

- "Palmeiras, de Abel Ferreira, vence e lidera brasileirão"

E no Record:

- "Banco de luxo"

- "FC Porto, 2 - 1, Sporting de Braga.

- "Substitutos resolvem jogo muito complicado"

- "Nuno Gomes responde a Rui Costa. Não fizeram o trabalho de casa"

- "Rui Borges de pedra e cal"

- "Frente à Juventus. Ioannidis ameaça Suárez

- "Futebol feminino. Águias isoladas na liderança

- "Voleibol. Campeão puxa galões