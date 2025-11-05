PSD apresenta voto de pesar pelo falecimento de Dulce Veloza

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira apresentou esta tarde, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um voto de pesar pelo falecimento da Dra. Dulce Veloza, directora regional do Orçamento e Tesouro, recordando-a como uma servidora pública de reconhecida competência técnica e exemplar sentido de dever. A informação foi divulgada em nota enviada às redacções.

Na nota, o PSD/Madeira destaca que a trajetória de Dulce Veloza “foi marcada pelo rigor, discrição e eficácia”, consolidando-se em áreas centrais da gestão orçamental e financeira da Administração Regional, sempre associada à “exigência do detalhe, à disciplina procedimental e à defesa intransigente do interesse público”.

Sob a sua direção, a Direcção Regional do Orçamento e Tesouro (DROT) continuou a garantir a gestão orçamental e financeira dos serviços e organismos do Governo Regional da Madeira, num contexto de "crescente complexidade normativa e exigência de transparência".

O grupo parlamentar social-democrata sublinha que o percurso de Dulce Veloza se definiu por uma “acção quotidiana rigorosa, longe dos holofotes mediáticos, medida pela solidez dos resultados, pela fiabilidade dos números e pela previsibilidade dos processos”.