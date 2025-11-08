Colômbia anuncia apreensão de quase duas toneladas de cocaína com "zero mortos"





Bogotá, 08 nov 2025 (Lusa) -- O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou hoje a apreensão de 1,8 toneladas de cocaína numa operação conjunta com El Salvador, realizada nas águas do Pacífico, que resultou em "zero mortos", numa crítica indireta aos EUA.

"Hoje, entre a Inteligência Naval colombiana e a Marinha de El Salvador, foram apreendidas 1,8 toneladas de cocaína no Oceano Pacífico", indicou o presidente colombiano, citado pela Europa Press, tendo também confirmado a detenção de três equatorianos.

"Zero mortos", afirmou Petro, sancionado desde outubro pelos Estados Unidos por manter supostas ligações com o narcotráfico, o que o presidente rejeitou categoricamente.

O presidente referiu-se às operações norte-americanas contra supostas embarcações de narcotraficantes, que até agora resultaram em quase 70 mortos.

Junto com Petro, passaram a integrar a lista negra antinarcóticos do Departamento do Tesouro americano, a primeira-dama, Verónica Alcocer, o filho Nicolás Petro e o ministro do Interior, Armando Benedetti.