'Disney Fantasy' faz escala inaugural na Madeira

O navio de cruzeiro 'Disney Fantasy' está a fazer este sábado, dia 8 de Novembro, a sua escala inaugural na Madeira.

O navio, que foi o quarto da Disney Cruises, já leva 13 anos de serviço, mas só esta temporada teve este posicionado na Europa, daí a estreia no Funchal.

Para assinalar a data, o agente do navio nesta escala na Madeira, a Blatas, promoveu a tradicional troca de placas, que decorreu a bordo, com a presença do capitão do navio, o britânico Wesley James Dunlop.

A cerimónia juntou várias entidades civis e militares, com a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), a ser representada pelo gabinete Comercial e de Relações Públicas.

O 'Fantasy' chegou ao Funchal pelas 7 horas, proveniente do porto espanhol de Vigo e vai permanecer na Pontinha até às 18h15, altura em que prossegue viagem para Porto Canaveral, na Flórida (Estados Unidos), onde termina esta viagem de 13 dias a 16 de Novembro.

O navio está a navegar com 2.787 passageiros e 1.417 tripulantes a bordo, num cruzeiro que partiu de Southampton, no Reino Unido, a 3 de Novembro, e já visitou La Corunha, antes de Vigo e Funchal.

Construído em 2012, na Alemanha (estaleiros Meyer Werft), custou cerca de 900 milhões de euros, e esteve este ano em doca seca para uma remodelação.

O 'Disney Fantasy' não é o único 'visitante' do Porto do Funchal este sábado. O 'Costa Fortuna', também agenciado pela Blatas, entrou no porto às 8 horas, vindo de Santa Cruz de La Palma (Canárias) e parte às 18 horas para Gibraltar.

O navio, da Costa Cruises traz 3.560 pessoas a bordo (2.623 passageiros e 937 tripulantes) e tem o italiano Antonio Tommaso Tateo como capitão.

O 'Costa Fortuna' está a realizar uma viagem de 14 dias, com partida e chegada em Barcelona. Começou a 30 de Outubro e, antes de chegar à Madeira, passou por: Marselha (França), Savona (Itália), Málaga, Furteventura, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de La Palma (todos em Espanha). Depois de Gibraltar segue para Valencia e, finalmente, Barcelona.

Este navio tem 22 anos de mar, foi construído em Itália nos estaleiros de Fincantieri e custou cerca de 450 milhões de euros.