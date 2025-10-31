Candidato presidencial António Filipe faz visita à Madeira

Na próxima segunda-feira, 3 de Novembro, o candidato à Presidência da República António Filipe realizará uma visita de trabalho à Região Autónoma da Madeira.

O programa inclui, às 12 horas, a apresentação de cumprimentos à Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, no edifício do Parlamento Regional. Ás 15 horas, uma audiência com o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, no Palácio de São Lourenço.

Por fim, às 18h30, o candidato participará numa Sessão Pública no Auditório da Universidade da Madeira, no edifício do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.