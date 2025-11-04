Sismo de magnitude 3,3 na escala de Richter sentido na ilha Terceira
Um sismo de magnitude 3,3 na escala de Richter foi sentido hoje na ilha Terceira, nos Açores, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O abalo foi registado pelas 02:06 (03:06 em Lisboa) nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores com epicentro a cerca de quatro quilómetros a sul de Raminho (Terceira).
De acordo com informação disponível até ao momento, o sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) na freguesia de Altares.
De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o abalo "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".
Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".
Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", descreve o IPMA na sua página da internet.
Já com uma intensidade V, considerada forte, o abalo é "sentido fora de casa, pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados".