'Queen Anne' e 'Sky Princess' vão pernoitar no porto do Funchal
O porto do Funchal acolheu, hoje, os navios 'Queen Anne' e 'Sky Princess', que em conjunto transportam 6.230 passageiros e 2.571 tripulantes, sendo que ambos vão pernoitar na Região.
O 'Queen Anne foi o primeiro a chegar, por volta das 6h45, com 2.784 passageiros e 1.233 tripulantes a bordo, proveniente do porto britânico de Southampton. O navio, que é agenciado pela Blatas, e tem o britânico David Peter Hudson como comandante. Este navio vai passar a noite na Madeira, seguindo viagem para Santa Cruz de Tenerife (ilhas Canárias) às 19 horas de sexta-feira.
Já pelas 8h10, entrou no porto do Funchal o 'Sky Princess', transportando 4.784 pessoas, entre as quais 3.446 passageiros. O navio, chegou também de Southampton e tem igualmente como destino seguinte Santa Cruz de Tenerife, partindo na sexta-feira, às 16h30. É também uma escala da responsabilidade da Blatas, com o navio da Princess Cruise Lines, a passar a noite na Pontinha.
O 'Queen Anne', da Cunard, está no início de uma viagem de 14 dias com partida e chegada em Southmapton. Depois da Madeira e de Santa Cruz de Tenerife, tem paragens em Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife e La Corunha. O 'Sky Princess' vai visitar praticamente os mesmos portos. Já passou por La Corunha e Vigo, faltando até ao final Santa Cruz de la Palma e Arrecife, antes de terminar o cruzeiro em Southampton, de onde iniciou a viagem a 2 de Novembro.
As próximas visitas de navios de cruzeiro acontecem no próximo sábado, com destaque para o 'Disney Fantasy' que faz a escala inaugural na Madeira. Terá a companhia na Pontinha do 'Costa Fortuna'. Ambos, agenciados pela Blatas.