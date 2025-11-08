Incêndio num armazém de perfumes na Turquia provoca seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas, uma delas em estado grave, num incêndio ocorrido hoje num armazém de perfumes em Dilovasi, no noroeste da Turquia, anunciaram as autoridades locais.

"Seis dos nossos concidadãos perderam a vida num incêndio que deflagrou no distrito de Dilovasi por volta das 09:00 (06:00 em Lisboa)", afirmou o governador da província de Kocaeli, Ilhami Aktas, da qual depende a cidade de Dilovasi, no canal público turco TRT Haber.

"Um dos feridos encontra-se em estado crítico devido às queimaduras. (...) Quatro outros feridos estão em estado relativamente estável e também estão a receber cuidados", acrescentou.

"O incêndio foi rapidamente controlado e extinto. Foram realizadas operações de arrefecimento. Os nossos bombeiros, em coordenação com o Ministério Público, estão a realizar as investigações necessárias para determinar as causas do incêndio", precisou o governador.

Dois andares de um edifício utilizado como armazém e fábrica de perfumes ficaram carbonizados pelas chamas, cuja origem é, por enquanto, desconhecida, de acordo com as imagens divulgadas pelos meios de comunicação turcos.

"Houve uma explosão por volta das 09:00. Olhei pela varanda e vi que as roupas de um colega estavam a arder. Peguei numa mangueira e apaguei as chamas. Depois vi chamas a subir pela fábrica. Havia gritos", contou uma testemunha ao canal privado NTV.

Cidade industrial localizada a cerca de 70 quilómetros a sudeste de Istambul, Dilovasi abriga muitas fábricas e armazéns.