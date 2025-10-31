Furacão Melissa provoca 19 mortes na Jamaica

O furacão Melissa causou 19 mortes na Jamaica, informou na quinta-feira à noite a ministra da Informação, Dana Morris Dixon, citada pela imprensa local.

"O balanço confirmado é agora de 19 mortos", dos quais nove na extremidade ocidental da ilha, declarou a ministra, enquanto no Haiti as autoridades registaram, pelo menos, 30 mortos.

O furacão Melissa foi o mais poderoso a atingir terra em 90 anos, quando atingiu a Jamaica na terça-feira com categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson, com ventos de cerca de 300km/h.

Mais de 700.000 crianças e adolescentes precisam "urgentemente de alimentos e água potável" nas Caraíbas, após as inundações do furacão Melissa, alertou na quinta-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

"Em consequência das inundações implacáveis nas Caraíbas, centenas de milhares de crianças viram as vidas subitamente viradas de cabeça para baixo (...) precisam urgentemente de alimentos, água potável e saneamento básico, acesso a serviços de saúde e nutrição e um caminho de regresso à educação", alertou o diretor regional da UNICEF para a América Latina e o Caribe, Roberto Benes.

Numa referência exclusiva a Cuba, o Programa Alimentar Mundial (PAM) estimou também na quinta-feira que cerca de 700.000 pessoas, mais de 7% da população, necessitem de assistência, depois da passagem do Melissa pela região leste da ilha.

Os cálculos preliminares da agência especializada das Nações Unidas indicam que metade desse número precisará de apoio material durante três meses e o restante durante seis meses.