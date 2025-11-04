Seis câmaras aumentam a dívida

Em termos globais, os municípios conseguiram, em 2024, diminuir o seu passivo em 2,3%, registando um ‘calote’ de 107,8 milhões de euros. Santana é o município com melhor classificação financeira. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 4 de Novembro.

‘José Manuel Rodrigues está com Gouveia e Melo’ é, por seu turno, a notícia que merece maior destaque de capa. Decisão do líder do CDS-Madeira ganha relevo num momento em que o partido nacional se prepara para apoiar Marques Mendes nas eleições Presidenciais.

Saiba também que “PRR dá impulso ao sector das obras públicas”. Alavancadas pelo Programa de Recuperação e Resiliência, empreitadas pesaram 41% no total dos contratos públicos em Setembro e GESBA rejeita acusações da Associação de Bananicultores da Zona Oeste.

Nos Casos do Dia destaque para “Quarta morte no mar desde o Verão”. Turista suíço morreu na Praia Formosa e ainda “PSP localiza armazém de droga nos Canhas”.

No Desporto, ‘Marítimo regressa à luta pela subida’.

