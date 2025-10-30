Suspeita de incêndio na Igreja do Carmo

Uma suspeita de incêndio na Rua do Carmo, no Funchal, mais precisamente na Igreja do Carmo, está a mobilizar neste momento vários meios das duas corporações de bombeiros da capital.

Pelo menos cinco meios estão no local, nomeadamente duas ambulâncias de cada uma das duas corporações dos Voluntários Madeirenses e dos Sapadores do Funchal, além de dois veículos de combate a incêndio urbano de ambas as corporações, bem como um ligeiro do mesmo género dos BSF.

Segundo foi possível apurar, populares viram fumo a sair de uma janela, tendo dado o alerta.

O trânsito no local esta fechado nos arruamentos ao redor, com a PSP a controlar a ciruclação.

Além dos muitos curiosos no local, o aparato é notório.