Chega exige lançamento imediato de concurso ferry entre a Madeira e Portugal continental

Foi numa audição ao Ministro das Infraestruturas, integrada na discussão do Orçamento do Estado, ocorrida hoje, que o deputado Francisco Gomes exigiu o lançamento imediato do concurso internacional para garantir a ligação marítima regular de passageiros e carga rodada entre a Região Autónoma da Madeira e o território continental.

O parlamentar eleito pelo Chega-Madeira afirmou que esta ligação marítima “não é um privilégio, nem uma teimosia regionalista, muito menos um capricho político”, mas sim “uma obrigação constitucional do Estado português no respeito pelos princípios da Coesão Territorial e da Continuidade Territorial”.

Aliás, indicou que "durante mais de uma década, sucessivos governos prometeram lançar este concurso e nada aconteceu". "Os madeirenses foram enganados por promessas, campanhas de ilusão e anúncios vazios. Chegou o momento de cumprir e não de continuar a enganar", atirou Francisco Gomes.

Na sua intervenção, fez questão de recordar que o Chega apresentou três propostas para restabelecer a ligação marítima entre a Madeira e o continente, mas que estas acabaram chumbadas. "A Madeira não aceita continuar isolada! O Chega exige uma data concreta para o lançamento do concurso internacional. Se o governo diz que vai cumprir, então que cumpra – sem manobras, sem desculpas e sem propaganda", apontou o deputado à Assembleia da República.

Francisco Gomes terminou indicando que a ligação marítima é uma questão estratégica para a economia regional, para a mobilidade dos madeirenses e para a soberania nacional no Atlântico, vincando que “não se trata de pedir favores, mas de exigir respeito pelos direitos dos portugueses da Madeira.”