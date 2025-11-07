Programa ‘Incorpora’ chega à Madeira no próximo ano

No próximo ano, chega à Madeira o programa ‘Incorpora’, uma iniciativa da Fundação ‘la Caixa’ que procura ajudar pessoas em risco de exclusão social a terem acesso a um emprego, integrando-as no mercado de trabalho, um dos caminhos para a sua autonomização.

À comunicação social, Paula Margarido realçou estarmos perante um programa que materializa uma “política social para a inclusão pela via da empregabilidade”. À entrada para o auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude evidenciou o papel dos vários parceiros na implementação das várias medidas delineadas pelo Executivo madeirense.

Nesse sentido, notou que “a Fundação ‘la Caixa’ é uma das parceiras para concretizar, na Região Autónoma da Madeira, políticas de inclusão social nos mais variados níveis da nossa área de actuação”, onde se incluem as pessoas com deficiência, as pessoas em situação de sem abrigo ou os desempregados de longa duração.

Incentivando as várias entidades sem fins lucrativos presentes na apresentação que hoje teve lugar a se candidatarem aos programas disponíveis, Paula Margarido constatou que “quanto mais nós tivermos entidades sem fins lucrativos que concretizam essas políticas de coesão social e inclusão devidamente capacitadas, então o resultado será muito melhor”, sustentou a governante.

Falando numa “missão integral”, que passa por cuidar, capacitar, acompanhar e inspirar, a secretária regional vê neste programa “uma ponte para a autonomia, uma oportunidade de recomeço, um instrumento de identidade”, assente na “cooperação entre entidades sociais”, possibilitando um “acompanhamento próximo e contínuo”. Nesse sentido, a governante não perder a oportunidade de deixar um apelo às instituições que se informem sobre o mesmo e se prepararem e se candidatem às verbas disponíveis para financiamento solidário.

Os apoios disponbilizados no âmbito do programa 'Incorpora' não se limitam no tempo, estando disponíveis enquanto a necessidade se mantiver e os projectos de mantiverem válidos, após as sucessivas monitorizações.

A Fundação ‘la Caixa’ tem disponível um envelope financeiro global de 4 mil milhões de euros até 2030, dos quais 46 milhões são destinados às Regiões Autónomas.

‘La Caixa’ destaca alargamento de iniciativas à Madeira

Para José Pena do Amaral o alcance deste programa, que, a partir de Janeiro, estará disponível, também, para as IPSS madeirenses, passa por organizar a capacitar essas instituições para identificarem as pessoas que estão em condições de necessidade e os potenciais empregadores.

“A nossa missão é juntá-los e financiar estas organizações para que possam desenvolver esse trabalho”, apontou o director do Banco BPI e membro do conselho da Fundação ‘La Caixa’ em Portugal, referindo não existir, para já, limites de financiamento, já que “o programa terá a dimensão que estas organizações conseguirem dar-lhe”.

Não havendo limite pré-definido de candidaturas, os recursos disponíveis, acredita aquele responsável, são suficientes para dar resposta às solicitações. De forma resumida, “o programa identifica as pessoas que estão em necessidade e em vulnerabilidade e que podem ser integradas socialmente através do trabalho, identifica aqueles que podem conceder esses empregos”, num processo em que a Fundação ‘La Caixa’apoiar as instituoções sociais que identificam estes casos e depois os conduzem até às empresas, com financimaneto e apoio técnico.

Prémios BPI ‘La Caixa’ com inscrições abertas

Abertas estão, já, as inscrições para mais uma edição dos Prémios BPI Fundação ‘La Caixa’, que tocam, sobretudo, quatro áreas: a deficiência, a infância, os mais velhos e a pobreza.

As instituições privadas sem fins lucrativos podem candidatar-se a uma parte dos cinco milhões de euros disponíveis para estes prémios no todo nacional, para tal basta apresentarem um projecto numa das quatro áreas mencionadas. “Há uma margem grande. O que achamos é que aqui, na Madeira, existem condições para que cresçam muito os apoios que, neste âmbito, podemos atribuir”, destacou José Pena do Amaral.

Na Madeira, em edições anteriores, foram já apoiados 17 projectos com as verbas dos Prémios BPI Fundação ‘La Caixa’, número que tem sido crescente.