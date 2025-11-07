UEFA vai definir novos formatos de qualificações para Europeus e Mundiais

As fases de qualificação para o Campeonato da Europa e para o Campeonato do Mundo vão ser reformuladas, com o presidente da UEFA a estipular hoje um prazo de seis meses para a definição dos novos modelos.

"É muito cedo para dizer algo concreto, e nem eu sei ao certo, porque temos duas opções e ainda não decidimos o que fazer. Mas, por um lado, faz sentido ter um resultado de 10-0? Por outro lado, faz sentido que, por seleções pequenas e médias terem que jogar contra as grandes, nunca se qualifiquem para o Europeu", questionou o esloveno Aleksander Ceferin no Fórum de Negócios de Futebol em Milão, em Itália.

Há cerca de um mês, Ceferin disse, em Lisboa, no âmbito do Football Summit 2025, que a UEFA está a ponderar a reformulação das eliminatórias no continente europeu para as principais provas de seleções, mas garantiu que não vai ser seguido um formato semelhante ao da renovada Liga dos Campeões.

"Não. Se pudéssemos combinar isso de alguma forma, seria bom... se você perguntasse (a uma seleção pequena), se ela preferiria jogar contra Itália, França, Inglaterra e Alemanha nas eliminatórias, ou teria muito mais chances de enfrentá-las no Europeu? A segunda opção é a melhor. Mas ainda estamos a discutir isso", revelou o líder da UEFA.

A Liga dos Campeões reformulada arrancou no ano passado, com uma fase de liga única e com 36 clubes, tornando a prova mais imprevisível do que a tradicional fase de grupos.

Questionado sobre quando os novos planos vão ser revelados, Ceferin apontou um prazo na ordem dos seis meses.

A fase de qualificação para o Mundial2026 --- que termina este mês --- faz com que as seleções europeias joguem em grupos de quatro ou cinco equipas, enfrentando cada adversário duas vezes.

Mas houve uma falta de jogos de grande destaque este ano, e o resultado mais desequilibrado foi a goleada de 10-0 da Áustria sobre San Marino no mês passado.

A França goleou Gibraltar por 14-0 numa partida da qualificação para o Euro2024, há dois anos.

A UEFA utilizou a Liga das Nações, a terceira competição mais importante do futebol europeu, para garantir a classificação de uma seleção de ranking inferior para o Europeu masculino, caso da Macedónia do Norte, no Euro2020, e da Geórgia, no Euro2024.