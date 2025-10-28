Musk poderá deixar o comando da Tesla se não receber um bilião em ações

A presidente da Tesla alertou os acionistas de que o fundador e presidente executivo (CEO), Elon Musk, poderia deixar a empresa caso não recebesse um total de um bilião de dólares (cerca de 860 mil milhões de euros) em ações.

Robyn Denholm, que aprovou o pacote de remuneração, escreveu numa carta aos acionistas, divulgada hoje, que a saída de Musk representaria uma perda de milhares de milhões de dólares no valor em bolsa da empresa.

"Sem Elon, a Tesla poderia perder um valor significativo, uma vez que a nossa empresa pode não ser valorizada por aquilo que ambiciona tornar-se", explicou.

"Se não conseguirmos promover um ambiente que motive o Elon a alcançar grandes feitos através de um plano de remuneração justo e baseado no desempenho, corremos o risco de o ver renunciar ao cargo executivo", acrescentou.

A presidente da Tesla, que já foi criticada no passado pela sua proximidade com Musk, está a fazer depender o futuro da empresa da Inteligência Artificial (IA) e incentivou os acionistas a aprovarem o pacote de remuneração, embora nunca tenha indicado o seu valor.

"Os acionistas da Tesla têm até à meia noite de 05 de novembro para votar a proposta antes da assembleia-geral anual de acionistas, que se inicia em 06 de novembro.

O conselho, presidido por Denholm, propõe que a Tesla compense Musk com a atribuição de opções de ações atualmente avaliadas em um bilião de dólares.

De acordo com a consultora Glass Lewis, o pacote de remuneração poderá conceder a Musk até 432 milhões de novas ações, dando-lhe o controlo de até 30% das ações da Tesla, mais do dobro da sua participação atual.

A Glass Lewis, juntamente com a Institutional Shareholder Services (ISS), são as duas principais empresas de consultoria que se opuseram à proposta, irritando Musk, que as apelidou de "terroristas corporativos".

A Glass Lewis e a ISS justificam a sua posição apontando, entre outras razões, que a atribuição do pacote de remuneração deixa o Conselho de Administração sem margem de manobra, uma vez que "reduz a capacidade do conselho de ajustar significativamente os níveis de remuneração futuros".

Por sua vez, Musk justificou o desejo de controlar pelo menos 25% das ações da Tesla para poder controlar o "enorme exército de robôs" que a empresa pretende criar.