Nadadores lusos batem três recordes mundiais nos Europeus de Síndrome de Down
Os nadadores portugueses bateram hoje três recordes mundiais de piscina curta na primeira jornada dos Europeus de Síndrome de Down, a decorrer em Albufeira, somando ainda quatro ouros.
Nas eliminatórias dos 100 metros livres, Vicente Pereira melhorou o seu recorde mundial, nadando em 1.04,83 minutos, antes de conquistar o ouro na distância, numa final em que foi mais lento (1.05,41 minutos).
O nadador de 20 anos juntou-se, depois, a Diogo Rego, Diogo Matos e André Almeida para alcançar o título europeu nos 4x100 metros estilos, também com um novo recorde mundial, fixado em 5.22,16 minutos.
Também Matilde Gaspar bateu o recorde do mundo dos 200 metros bruços, ao nadar a sua eliminatória em 3.39,61 minutos, conquistando depois o ouro com o tempo de 3.40,39.
Na mesma distância, mas em masculinos, Diogo Matos sagrou-se campeão europeu, concluindo a sua prova em 3.19,05 minutos, com José Vieira a ficar com o bronze -- os seus 3.31,24 minutos são também um novo recorde mundial de Masters 2.
Nos 50 metros costas, Diana Torres alcançou o bronze: a portuguesa nadou em 46,95 segundos uma final em que a britânica Caitlin Hatfield se tornou a nova recordista europeia, com 44,05.
De manhã, e numa final direta dos 400 metros livres, André Almeida ficou com a prata (5.45,34 minutos) e Francisco Montes com o bronze (5.55,77).