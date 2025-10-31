"Nevermind" dos Nirvana é melhor álbum internacional dos últimos 40 anos em votação da Blitz

O álbum "Nevermind", dos norte-americanos Nirvana, foi eleito o melhor álbum internacional dos últimos 40 anos, numa votação promovida pela Blitz, que encerra as celebrações do 40.º aniversário daquela publicação.

De acordo com o grupo Impresa, ao qual pertence a Blitz, num comunicado hoje divulgado, "a revista contou os votos do maior júri alguma vez reunido para este tipo de votação".

"Nevermind", editado em 1991, é o segundo álbum dos Nirvana, banda constituída por Kurt Cobain (que morreu em 1994), Krist Novoselic e Dave Grohl.

O top cinco dos "40 melhores discos internacionais das últimas quatro décadas" inclui também, por ordem decrescente, os discos "OK Computer" dos Radiohead, "Back to Black" de Amy Winehouse, "Dummy" dos Portishead e "Grace" de Jeff Buckley.

O júri foi constituído por cerca de 100 pessoas ligadas à indústria da música, além de jornalistas e outros profissionais de comunicação.

Embora tenha sido anunciado hoje o top 5 dos álbuns mais votados, a lista completa só será revelada na terça-feira, dia em que é publicada uma edição especial da revista Blitz.

A edição especial da Blitz, com 132 páginas, inclui uma grande entrevista ao apresentador de televisão Júlio Isidro, "peça essencial da explosão do rock português no início da década de 80 e recentemente galardoado com um Globo de Ouro".

Na revista é também republicada uma entrevista que o baterista Dave Grohl deu à Blitz, por ocasião da vinda dois Nirvana a Portugal em 1994 e a lista dos melhores discos da música portuguesa, divulgada numa outra edição especial, publicada em novembro do ano passado, "é agora completada com recensões aos discos classificados entre o 41.º lugar e o 80.º lugar".

O diretor da Blitz, Miguel Cadete, citado no comunicado, recorda que a publicação desta edição especial é "o culminar de um ano de celebrações que incluíram a eleição dos melhores discos da música portuguesa, um concerto memorável na MEO Arena com Xutos & Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João, além de várias atuações intimistas na redação, e dezenas de entrevistas e 'podcasts' onde se comemorou a música dos últimos 40 anos como nenhum outro órgão de comunicação social poderia fazer em Portugal".

A Blitz, que surgiu em novembro de 1984 como um jornal semanal de música e passaria a revista mensal em junho de 2006, é desde 2018 uma publicação digital.