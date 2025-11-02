“É essencial retomar os contratos-programa que não existiram nos últimos 12 anos”

Na cerimónia de tomada de posse como presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara aproveitou a presença da secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, que representou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, para apresentar um conjunto de reivindicações que considerou “essenciais” para o concelho e para a costa norte da Madeira.

“É essencial que sejam retomados contratos-programa entre o Governo Regional e a Câmara do Porto Moniz, que não existiram durante os últimos 12 anos”, afirmou o novo autarca socialista, sublinhando igualmente a necessidade de “agilizar o acesso às candidaturas a fundos europeus”, de modo a permitir “investimentos estruturantes” para o concelho e para a Região.

Olavo Câmara destacou a urgência de resolver “problemas de segurança na via expresso”, nomeadamente com a construção dos “há muito anunciados pórticos de protecção na saída do túnel João Delgado e do túnel da Fajã Manuel, à entrada da vila do Porto Moniz”. Defendeu ainda a criação de uma “ponte pedonal sobre a via expresso, para acesso aos terrenos do Portal”, e a melhoria do acesso à Ribeira Funda, através de medidas de protecção “como a construção de uma pala à saída do túnel de emergência”.

O autarca considerou que o novo concurso de concessão da via expresso, previsto para o próximo ano, representa “uma oportunidade única de resolver, de uma só vez, vários problemas bem identificados e que já causaram vítimas mortais”.

Entre outras prioridades, Olavo Câmara pediu a consolidação das escarpas na estrada regional 209, na Ribeira da Janela, e na Estrada Regional 101, que liga a vila à Santa do Porto Moniz, “onde todos os dias caem pedras”.

Reivindicou também a conclusão da renegociação da renda da estação zootécnica, espaço conhecido como a Cerca da Junta, cujos valores, disse, “devem ser actualizados para cerca de oito mil euros mensais”. O autarca comprometeu-se a canalizar a verba “para o apoio aos agricultores do concelho”.

O novo presidente do Porto Moniz defendeu ainda o reforço da vigilância e preservação do Fanal, “património mundial da UNESCO”, e a instalação permanente de uma equipa da EMIR na costa norte, “para salvaguarda da população e dos visitantes”.

Dirigindo-se a Elsa Fernandes, que tutela também o Ensino Superior, Olavo Câmara apelou a que “o exemplo do Porto Moniz seja replicado em toda a região”, destacando o modelo local de “educação gratuita para todos os alunos, com transporte, alimentação, portáteis e bolsas de estudo assegurados”.

“Uma educação gratuita para todos é o legado que o Partido Socialista construiu no concelho do Porto Moniz e que deve ser replicado em toda a região”, concluiu o autarca.