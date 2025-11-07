A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, preside, na próxima segunda-feira, 10 de Novembro, às 9h30, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, à sessão de abertura do VI Encontro Regional para a Intervenção Comunitária o Impacto da Era Digital no Desenvolvimento das Comunidades.

Promovida pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, esta iniciática contempla dois painéis de debate sobre o impacto da era digital no desenvolvimento das comunidades e nas dinâmicas de pais e educadores.

Do programa consta também uma actuação a cargo do grupo de utentes e da animadora sociocultural do Centro Comunitário Musicarte – SocioHabitaFunchal e um 'workshop' sobre 'A importância do Autocuidado em tempos de hiper conectividade'.

Programa

VI Encontro do Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária - O impacto da Era Digital no Desenvolvimento das Comunidades

Auditório do ISSM, 10 de Novembro

9h15 – Recepção dos Participantes

9h30 - Sessão de Abertura

Paula Margarido - Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude

9h45 – Radionovela 'Era uma vez um Bairro'

Grupo de utentes e animadora sociocultural do Centro Comunitário Musicarte - SocioHabitaFunchal, orientados pelo comediante J.P. Ramos

Pausa para Café

Com a actuação do Grupo Coral 'Galeão a Cantar' - SocioHabitaFunchal

10h15 - Painel 'O impacto da Era Digital no Desenvolvimento das Comunidades'

§ O Impacto na Saúde Mental das Comunidades

Ana Lúcia Faria, docente e directora do mestrado em Psicologia Clínica - Universidade da Madeira

§ O impacto nas Respostas Sociais disponibilizadas ao Cidadão

Lúcia Patrícia Sousa, directora da Unidade de Planeamento e Comunicação - Instituto de Segurança Social da Madeira

§ O impacto para o Desenvolvimento da Investigação e para a Inovação

Paulo Abreu, Engenheiro Informático na Equipa de Gestão de Projetos - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI)

Moderadora

Vanessa Azevedo, Assistente Social no Centro Social e Paroquial de Santa Cecília

11h15 - Debate

11h30 – Conferência 'Desafios da Era Digital para Pais e Educadores'

§ Luís Gaspar, engenheiro e director de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem - Direcção Regional de Educação - Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

12h00 – Apresentação da Newsletter 'CRIC Notícias'

§ Rubina Camacho Barros, directora técnica - Associação Centro Luís de Camões

§ Sílvia Gonçalves, directora técnica - Associação Crescer Sem Risco

12h15 – Sessão de Encerramento

Nivalda Gonçalves - presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira

14.30h – Workshop 'A importância do Autocuidado em tempos de hiper conectividade' para Técnicos Superiores das entidades parceiras do CRIC

§ Carina Nunes, Psicóloga e Susana Estevinho, Assistente Social

Departamento de Apoio às Família, Infância e Juventude - Instituto de Segurança Social da Madeira