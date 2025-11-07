VI Encontro Regional para a Intervenção Comunitária o Impacto da Era Digital no Desenvolvimento das Comunidades
A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, preside, na próxima segunda-feira, 10 de Novembro, às 9h30, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, à sessão de abertura do VI Encontro Regional para a Intervenção Comunitária o Impacto da Era Digital no Desenvolvimento das Comunidades.
Promovida pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, esta iniciática contempla dois painéis de debate sobre o impacto da era digital no desenvolvimento das comunidades e nas dinâmicas de pais e educadores.
Do programa consta também uma actuação a cargo do grupo de utentes e da animadora sociocultural do Centro Comunitário Musicarte – SocioHabitaFunchal e um 'workshop' sobre 'A importância do Autocuidado em tempos de hiper conectividade'.
Auditório do ISSM, 10 de Novembro
9h15 – Recepção dos Participantes
9h30 - Sessão de Abertura
Paula Margarido - Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude
9h45 – Radionovela 'Era uma vez um Bairro'
Grupo de utentes e animadora sociocultural do Centro Comunitário Musicarte - SocioHabitaFunchal, orientados pelo comediante J.P. Ramos
Pausa para Café
Com a actuação do Grupo Coral 'Galeão a Cantar' - SocioHabitaFunchal
10h15 - Painel 'O impacto da Era Digital no Desenvolvimento das Comunidades'
§ O Impacto na Saúde Mental das Comunidades
Ana Lúcia Faria, docente e directora do mestrado em Psicologia Clínica - Universidade da Madeira
§ O impacto nas Respostas Sociais disponibilizadas ao Cidadão
Lúcia Patrícia Sousa, directora da Unidade de Planeamento e Comunicação - Instituto de Segurança Social da Madeira
§ O impacto para o Desenvolvimento da Investigação e para a Inovação
Paulo Abreu, Engenheiro Informático na Equipa de Gestão de Projetos - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI)
Moderadora
Vanessa Azevedo, Assistente Social no Centro Social e Paroquial de Santa Cecília
11h15 - Debate
11h30 – Conferência 'Desafios da Era Digital para Pais e Educadores'
§ Luís Gaspar, engenheiro e director de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem - Direcção Regional de Educação - Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia
12h00 – Apresentação da Newsletter 'CRIC Notícias'
§ Rubina Camacho Barros, directora técnica - Associação Centro Luís de Camões
§ Sílvia Gonçalves, directora técnica - Associação Crescer Sem Risco
12h15 – Sessão de Encerramento
Nivalda Gonçalves - presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira
14.30h – Workshop 'A importância do Autocuidado em tempos de hiper conectividade' para Técnicos Superiores das entidades parceiras do CRIC
§ Carina Nunes, Psicóloga e Susana Estevinho, Assistente Social
Departamento de Apoio às Família, Infância e Juventude - Instituto de Segurança Social da Madeira