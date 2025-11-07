Doença súbita atrasa partida de avião no Aeroporto da Madeira

O avião da companhia aérea British Airways, que tinha partida prevista do Aeroporto Internacional da Madeira com destino ao Aeroporto de Gatwick pelas 12h10, vai sair atrasado, como podemos ver no canal Madeira Woman Spotter.

Segundo o DIÁRIO apurou, este atraso deveu-se a uma doença súbita num elemento da tripulação, sendo que a mesma terá de ser substituída.

Ao que tudo indica, tratou-se de uma intoxicação alimentar.