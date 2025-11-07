ACIF participou em curso internacional sobre desenvolvimento e gestão de clusters

A Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIFCCIM) participou, em Barcelona, num curso de formação ministrado pela Foundation for Clusters and Competitiveness, dedicado ao fortalecimento de competências profissionais na área do desenvolvimento e gestão de clusters.

A formação, que decorreu entre os dias 27 e 31 de Outubro, abordou diversos casos práticos de estratégias de desenvolvimento baseadas em clusters, evidenciando o papel essencial destes agrupamentos empresariais no reforço da competitividade, na promoção da inovação e no desenvolvimento sustentável das regiões e das empresas.

Esta acção insere-se no âmbito do projecto MACSKILLING – Iniciativa para melhorar e adaptar as competências e capacidades profissionais dos trabalhadores às necessidades actuais e futuras do mercado laboral da Macaronésia.

O MACSKILLING (1/MAC/1/1.3/0029) é financiado pelo Programa de Cooperação Territorial Europeia INTERREG VI-D Madeira - Açores - Canárias (MAC) 2021-2027, e constitui um projeto de cooperação estratégica liderado pelo Instituto Tecnológico das Ilhas Canárias (ITC). O projecto reúne uma rede diversificada de parceiros das Ilhas Canárias, Açores, Madeira, Gâmbia, Mauritânia, Costa do Marfim e Cabo Verde, comprometidos com o reforço da qualificação profissional e a promoção de economias mais resilientes e inovadoras na região da Macaronésia.