Escola de Carvalhal e Carreira participou no exercício 'A Terra Treme'

A Escola EB1/PE de Carvalhal e Carreira participou na manhã desta quarta-feira, 5 de Novembro, no exercício nacional 'A Terra Treme 2025', promovido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). A iniciativa teve como principal objectivo sensibilizar a comunidade educativa para as boas práticas de segurança em caso de sismo.

Em nota emitida, a instituição de ensino revela que, durante o simulacro, alunos, professores e pessoal não docente executaram os três gestos essenciais de autoproteção, nomeadamente "baixar, proteger e aguardar", reproduzindo o comportamento adequado perante um evento sísmico.

Foi também realizada a evacuação total do edifício escolar para o ponto de encontro designado, no campo de futebol. A deslocação decorreu de forma calma e organizada, seguindo as orientações dos docentes. No local, foi feita a contagem de todos os participantes e a avaliação do exercício.

A iniciativa permitiu "testar e reforçar a preparação da comunidade escolar para situações de emergência, em particular, a gestão de um evento sísmico, que pode ocorrer a qualquer momento". O exercício contou com a coordenação dos delegados de segurança Mário Menezes e Bruno Martins.

'A Terra Treme' é um exercício anual promovido pela ANEPC que mobiliza instituições de todo o país, procurando aumentar a resiliência das comunidades face ao risco sísmico.