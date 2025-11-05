CDS "regozija-se com gestão de Santana"

A Comissão Política do CDS Madeira emitiu uma nota de imprensa esta quarta-feira na qual "regozija-se com o extraordinário desempenho financeiro da Câmara de Santana, a melhor da Região e uma das mais bem geridas de Portugal", salienta.

No texto, frisa-se que o "CDS tem uma grande honra em governar um dos Municípios com melhor situação económica e financeira, com investimento e políticas sociais ambiciosas, com baixos impostos, mas sem deixar de ter contas equilibradas e de pagar a tempo e horas aos seus fornecedores", frisando as contas do Anuário Financeiro das Autarquias Portuguesas 2024, estudo da Ordem dos Contabilistas Certificados, em parceria com o Tribunal de Contas, e que ontem foi manchete na edição do DIÁRIO.

"A gestão de Santana, da responsabilidade do seu presidente, Márcio Dinarte Fernandes e da sua equipa, constitui um motivo de orgulho para todos os democratas-cristãos e centristas da região e do país. Mais do que isso é um exemplo de como deve ser a governação de uma autarquia", salienta a nota. "Foi esta realidade que o povo de Santana reconheceu, de forma inequívoca, e sufragou nas eleições de 12 de outubro", concluem os centristas.