Encontrados cinco alpinistas que estavam desaparecidos após avalanche no Nepal

Cinco alpinistas italianos que estavam desaparecidos após as avalanches ocorridas nos últimos dias nos Himalaias nepaleses foram localizados, anunciou hoje o Governo italiano.

"Neste momento, as autoridades locais confirmaram a morte de três alpinistas italianos", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália num comunicado de imprensa, acrescentando que os corpos foram recuperados: dois na zona do pico Manaslu e o terceiro levado para um hospital para estrangeiros.

Os falecidos são um instrutor de esqui de 28 anos de Milão (norte de Itália) e um arborista de 50 anos de Bassano del Grappa (norte de Itália), que morreram na sexta-feira ao serem atingidos por uma avalanche enquanto escalavam o Panbari Himal, uma montanha de 6.887 metros nos Himalaias nepaleses.

Um terceiro alpinista morreu noutra avalanche na segunda-feira no pico Yalung Ri, a 5.630 metros de altitude, onde se encontravam vários grupos de expedições internacionais.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano adiantou que continuam as buscas por dois desaparecidos, Marco Di Marcello e Markus Kirchler, embora as suas hipóteses de sobrevivência sejam mínimas.

O grupo de cinco alpinistas que estavam desaparecidos há vários dias entraram hoje em contacto, informando que estavam bem e iam continuar o seu programa, regressando a Katamndu no dia 08 de novembro.

O cônsul-geral de Itália em Calcutá, responsável pelo Nepal, chegou a Katmandu na quarta-feira para coordenar as ações com as autoridades locais e as equipas de busca.

As avalanches, provocadas pela forte queda de neve e pelo terreno instável, fizeram pelo menos sete mortos confirmados, incluindo vários estrangeiros.