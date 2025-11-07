Euro sobe e ultrapassa 1,15 dólares

O euro subiu esta quinta-feira, após perder duas vezes, ultrapassando os 1,15 dólares, no mesmo dia em que o BCE garantiu que os bancos da zona euro têm liquidez em euros, numa altura de escassez do financiamento em dólares.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1541 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1480 dólares.

No entanto, o euro baixou em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1533 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1493 e 1,1543 dólares.

O BCE garantiu hoje que os bancos da zona euro têm liquidez em euros sempre disponível quando precisam, numa altura de escassez de liquidez nos mercados de financiamento em dólares dos EUA.

A atribuição de liquidez a uma taxa de juro fixa nas operações de refinanciamento padrão "garante que a liquidez esteja sempre disponível quando os bancos precisam", disse a membro do comité executivo do BCE Isabel Schnabel na conferência de mercados monetários de 2025 organizada pelo BCE.

Depois da eclosão da crise financeira global, com o colapso do banco norte-americano Lehman Brothers em setembro de 2008, o BCE começou a emprestar aos bancos semanalmente através de um procedimento de adjudicação total a uma taxa de juro fixa, de modo a que os bancos podem pedir emprestado todo o dinheiro de que necessitam e não precisam licitar a liquidez como faziam antes da crise financeira.

Se as reservas forem fornecidas principalmente através da compra de ativos, como faz a Reserva Federal dos EUA (Fed) nos EUA, o banco central deve calibrar cuidadosamente, porque as taxas de juro podem disparar no mercado monetário se houver escassez de liquidez, considerou Schnabel.

A Fed teve que injetar na semana passada grandes quantidades de liquidez nos bancos norte-americanos devido às tensões no mercado monetário em dólares, depois de dizer que a queda das taxas diretoras em dezembro não estava garantida e que está a terminar a redução do seu balanço.

Divisas..................quinta-feira..................quarta-feira

Euro/dólar...............1,1541......................1,1480

Euro/libra...............0,87950....................0,88052

Euro/iene................176,60......................176,88

Dólar/iene...............153,03......................154,07