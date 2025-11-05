Taxa de desemprego na Madeira sobe no 3.º trimestre

A taxa de desemprego na Região Autónoma da Madeira no 3.º trimestre de 2025 voltou a subir, desta feita 0,5 pontos percentuais para 5,3, depois de no 2.º trimestre ter atingido os 4,8%, que permanece como a mais baixa da actual série iniciada em 2011, destacando-se o facto de a população activa e a população empregada terem atingido máximos desta série com cerca de 15 anos.

A Madeira é uma das seis regiões NUTS III de Portugal que tem a taxa de desemprego abaixo da média nacional, que no 3.º trimestre de 2025, tinha uma população empregada de mais de 5,33 milhões de pessoas, gerando um aumentou de 1,6% (+83,8 mil) em relação ao trimestre anterior e + 3,7% (191,2 mil) relativamente ao trimestre homólogo de 2024.

Assim, "a população desempregada, estimada em 326,6 mil pessoas, diminuiu 0,9% (2,9 mil) em relação ao trimestre anterior e 2,4% (8,1 mil) relativamente ao trimestre homólogo", informa hoje o INE, pelo que "a taxa de desemprego foi estimada em 5,8%, valor inferior em 0,1 p.p. ao do trimestre anterior e em 0,3 p.p. ao do 3.º trimestre de 2024".

No caso da Madeira, apesar do crescimento de 0,5 pontos para 5,3%, assinala-se uma diminuição de 0,4 pontos percentuais face a igual período de 2024 (5,7%).

"No 3.º trimestre de 2025, a taxa de desemprego foi superior à média nacional (5,8%) em três regiões NUTS II (NUTS-2024) do país (Península de Setúbal: 6,9%; Grande Lisboa: 6,2%; e Norte: 6,1%) e inferior nas restantes seis regiões (Região Autónoma da Madeira: 5,3%; Alentejo: 5,2%; Centro: 5,1%; Região Autónoma dos Açores: 4,8%; Oeste e Vale do Tejo: 4,6%; e Algarve: 4,5%)" e "em relação ao trimestre anterior, a taxa de desemprego aumentou em três regiões, com destaque para o acréscimo de 0,9 p.p. na Região Autónoma dos Açores, manteve-se inalterada nas regiões Norte, Centro e Algarve e diminuiu nas restantes três NUTS II, realçando-se a redução de 1,7 p.p. na Península de Setúbal".

Mais em concreto, e socorrendo dos dados divulgados também hoje pela DREM, ficamos a saber que "a população activa aumentou para as 140,0 mil pessoas, revelando um crescimento de 2,7% face ao 2.º trimestre de 2025, e de 4,5% comparativamente ao trimestre homólogo".

Já "a população empregada fixou-se em 132,5 mil pessoas, tendo aumentado 4,8% em termos homólogos (+6,1 mil pessoas) e 2,1% em relação ao trimestre precedente (+2,7 mil pessoas)", destacando que "da população empregada, 2,9 mil estavam em situação de subemprego a tempo parcial, 8,0 mil pessoas exerciam uma atividade secundária e 17,0 mil trabalharam em casa (14,2% das mulheres empregadas e 11,5% dos homens empregados)".

A nível nacional, diz por sua vez o INE, a "subutilização do trabalho abrangeu 573,9 mil pessoas, valor praticamente idêntico ao do trimestre anterior e inferior em 2,0% (11,5 mil) ao do período homólogo. A taxa de subutilização do trabalho, estimada em 9,9%, diminuiu 0,2 p.p. em relação ao trimestre anterior e 0,5 p.p. em termos homólogos".

Por fim, referir que na Madeira, "a população inactiva com 16 e mais anos (3.703,6 mil) diminuiu 1,3% (49,4 mil) em relação ao trimestre anterior e 1,1% (39,5 mil) relativamente ao homólogo", estimando-se por isso que a população desempregada é de 7,5 mil pessoas, "diminuiu 1,7% face ao trimestre homólogo e aumentou 14,3% comparativamente ao trimestre anterior".

Refira-se que para análise destes indicadores, a Direção Regional de Estatística divulga um dashboard (quadro de dados), que facilita a análise da informação em termos gráficos. Pode seguir este endereço para aceder ao dashboard sobre o Mercado de Trabalho.