Euro volta às descidas mas permanece na barreira dos 1,16 dólares

O euro voltou esta quinta-feira às descidas, mas permaneceu na barreira dos 1,16 dólares, no mesmo dia em que foi anunciado que a confiança dos consumidores aumentou em outubro, pelo segundo mês consecutivo, na União Europeia.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1607 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1620 dólares.

No entanto, o euro subiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em en 1,1593 dólares.

Na sessão de ontem, o euro oscilou entre 1,1585 e 1,1620 dólares.

A confiança dos consumidores aumentou, em outubro, pelo segundo mês consecutivo na União Europeia (UE), para -13,5 pontos, e na zona euro para -14,2 pontos, divulgou hoje a Comissão Europeia.

Na UE, o indicador subiu 0,8 pontos percentuais e 0,7 na área do euro de setembro para outubro.

A confiança dos consumidores está, segundo os dados da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da UE, um pouco mais perto da média de longo prazo, tendo quebrado em setembro uma tendência de estabilidade registada desde abril.

Divisas..................quinta-feira..................quarta-feira

Euro/dólar................1,1607.....................1,1620

Euro/libra................0,87189...................0,86902

Euro/iene.................177,26.....................176,35

Dólar/iene................152,71....................151,77