Sanita de ouro transformada em arte avaliada em dez milhões de dólares será leiloada

Uma sanita de ouro transformada numa obra de arte, avaliada em cerca de 10 milhões de dólares, será leiloada no dia 18 de novembro, nos Estados Unidos (EUA), anunciou a leiloeira Sotheby's na sexta-feira.

A leiloeira descreveu a escultura de ouro maciço de 18 quilates como um "comentário penetrante sobre a colisão entre a produção artística e o valor da mercadoria (produto que pode ser comprado e vendido no mercado)".

A escultura de ouro do artista italiano Maurizio Cattelan intitulada de "América" é também uma sanita funcional.

A America pesa 101 quilos, sendo que vale cerca de 10 milhões de dólares (cerca de oito milhões de euros).

A escultura, criada em 2016, estará em exposição na sede da Sotheby's em Nova Iorque, o Edifício Breuer, a partir de 08 de novembro.

A América ficará numa casa de banho, destacando que os visitantes poderão vê-la de perto, mas não poderão utilizá-la, segundo a leiloeira.

O responsável pela escultura da Sotheby's em Nova Iorque, David Galperin, disse que Cattelan é "o provocador por excelência do mundo da arte".

O artista disse que a América é uma sátira à riqueza excessiva, noticiou a Associated Press (AP).

"Não importa o que se come, um almoço de 200 dólares (cerca de 173 euros) ou um cachorro-quente de 2 dólares (cerca de um euro), os resultados são os mesmos, em termos de casa de banho", disse Cattelan, segundo a AP.