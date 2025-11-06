Benfica promete 30 minutos de tempo máximo de espera para votar nas eleições

O Benfica prometeu hoje 30 minutos de tempo máximo de espera e informação permanente sobre os locais para votar de forma mais célere na segunda volta das eleições para os órgãos sociais do clube, no sábado.

Em mensagem enviada aos associados dos 'encarnados', pode ler-se "30 minutos de tempo máximo de espera e informação permanente sobre onde votar de forma mais rápida", voltando a apelar à chegada a um novo recorde mundial de votantes.

Em 25 de outubro, na primeira volta do sufrágio, que contou com seis candidatos, deslocaram-se 86.297 sócios às 107 locais de voto espalhadas pelo continente, regiões autónomas e em vários pontos do mundo [108 secções, com duas na Luz], batendo o anterior recorde dos espanhóis do FC Barcelona, em 2010, quando 57.088 pessoas votaram na eleição.

Desta feita, o clube 'encarnado' pretende voltar a superar esse número e atingir os 100 mil votantes, sendo que, de acordo com a Mesa da Assembleia Geral (MAG), estão habilitados a votar na segunda volta das eleições um total de 160.508 associados.

O atual presidente, Rui Costa, e João Noronha Lopes vão disputar a segunda volta do sufrágio para o quadriénio 2025-2029, após na primeira volta Rui Costa ter tido 42,13% dos votos, contra 30,26% do gestor, sem que nenhum obtivesse a maioria.

Luís Filipe Vieira (13,86%), anterior presidente, João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%) eram os restantes candidatos à liderança que não alcançaram a segunda volta, onde, além da corrida à direção, as listas de Rui Costa e Noronha Lopes discutem ainda os outros órgãos sociais, a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal, e a Comissão de Remunerações.