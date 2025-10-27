Teleférico das Achadas da Cruz encerrado até sexta-feira

O teleférico das Achadas da Cruz, no Porto Moniz, está encerrado a partir de hoje. Segundo a autarquia, vão ser efectuados testes e inspecções de rotina ao cabo e às estruturas metálicas do teleférico, motivo pelo qual a infraestrutura vai estar encerrada de hoje até ao dia 31 de Outubro e de 3 a 7 de Novembro, operando normalmente nos dias 1 e 2 no Novembro.

Neste período serão atendidas as necessidades dos agricultores.