Teleférico das Achadas da Cruz encerrado até sexta-feira
O teleférico das Achadas da Cruz, no Porto Moniz, está encerrado a partir de hoje. Segundo a autarquia, vão ser efectuados testes e inspecções de rotina ao cabo e às estruturas metálicas do teleférico, motivo pelo qual a infraestrutura vai estar encerrada de hoje até ao dia 31 de Outubro e de 3 a 7 de Novembro, operando normalmente nos dias 1 e 2 no Novembro.
Neste período serão atendidas as necessidades dos agricultores.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo