'Monumentalis' é o melhor de Portugal na Construção Nova na categoria Habitação

O Savoy Residence | Monumentalis, no Funchal, "é o grande vencedor na categoria 'Empreendimento de Construção Nova – Habitação' na VII Edição dos Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Notícias, que contou com 60 projectos a concurso", informa uma nota do grupo empresarial, a propósito da gala que decorreu ontem, 5 de Novembro, em Leiria, e que "reconheceu projectos de excelência no sector imobiliário nacional".

Este prémio é um reconhecimento do nosso compromisso em oferecer projetos de excelência, diferenciados, que contribuem para o desenvolvimento da Madeira. O Savoy Residence | Monumentalis é um exemplo claro da nossa visão de criar espaços que combinam qualidade, inovação e sustentabilidade. Victor de Sousa, General Manager da AFA Real Estate

Foto DR

Concluído em 2024, "o empreendimento cria uma nova centralidade no Funchal, unindo zonas residenciais e comerciais, praças, jardins e áreas de lazer, sempre com vistas privilegiadas para o mar", realça a nota. "Com 150 apartamentos e acessos pela Estrada Monumental e Rua Velha da Ajuda, destaca-se pela localização estratégica, grandes áreas ajardinadas, qualidade superior e atenção aos detalhes, oferecendo conforto, elegância e funcionalidade em cada espaço".

Fotos Arquivo/Aspress

Continuando a recordar esta obra, realça que "a sua arquitectura equilibra design e sofisticação, oferecendo tipologias de T1 a T4, todas com quartos em suíte e estacionamento em box privativo. Inclui ainda ginásio, piscina comum e apartamentos com piscina privativa. Materiais como betão aparente, pedra, vidro e água, em conjugação com a vasta diversidade da vegetação existente, reforçam a ligação à natureza, enquanto muitas varandas e terraços superam a dimensão do espaço interior, proporcionando a sensação de viver numa moradia".

Recorde-se ainda que "o Savoy Residence dispõe de 11.500 m² de áreas ajardinadas, incluindo um jardim comum de cerca de 3.500 m², espelhos de água, piscinas e zonas de lazer. Está associado aos serviços e à hospitalidade da Savoy Signature, oferecendo aos residentes um estilo de vida único através do Savoy Resident Card. O projeto é promovido pela AFA Real Estate e assinado pelos arquitetos da RH+ Arquitectos".

Esta não é a primeira vez que o empreendimento é premiado, tendo já recebido "outros reconhecimentos, incluindo menção honrosa nos Prémios SIL do Imobiliário 2025, promovidos pela Fundação AIP, e o Prémio 'Habitação – Regiões Autónomas' no Prémio Nacional do Imobiliário 2025, consolidando a sua posição de referência no mercado madeirense e nacional", realça.

Além da beleza arquitectónica, importa frisar que "a sustentabilidade foi um pilar central do projecto. Em parceria com a TECHNAL, foram utilizados 67.600 kg de alumínio reciclado Hydro CIRCAL®, poupando 452.920 kg de emissões de CO₂, menos 78% em comparação com alumínio convencional, evidenciando o compromisso do empreendimento com práticas responsáveis e inovação ambiental".

Assim, com esta distinção, "o Savoy Residence reforça a sua posição como referência em habitação de luxo, proporcionando um estilo de vida urbano em perfeita harmonia com a natureza e a modernidade", conclui a nota.

Fotos Arquivo/Aspress

