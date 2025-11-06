Salesianos celebram a Festa da Santidade Juvenil no Funchal

A comunidade Salesiana do Funchal viveu, ontem, "um dia especial" ao celebrar a sua primeira Festa da Santidade Juvenil, um "momento de alegria, partilha e fé" que envolveu toda a família educativa salesiana, pode ler-se numa nota divulgada sobre o evento.

O dia iniciou-se com uma celebração eucarística no pavilhão da escola, presidida pelo Padre Juan Carlos Pérez Godoy, Conselheiro Geral dos Salesianos para a Região Mediterrânea. Na sua mensagem, o Pe. Juan Carlos agradeceu "o empenho de toda a comunidade educativa" e incentivou os jovens "a escutarem o coração e a procurarem a santidade", à semelhança de São Domingos Sávio e dos muitos santos da Família Salesiana.

Após a celebração eucarística, os alunos reuniram-se por turmas para participar numa actividade criativa intitulada 'Calendário da Santidade', onde construíram um calendário com as figuras dos vários santos salesianos, reflectindo sobre "os exemplos de vida e virtudes de cada um", como se pode ver nas fotos divulgadas.

A parte da tarde foi dedicada ao convívio e ao desporto, com os alunos a competirem em diferentes modalidades nos vários recintos do Colégio, num "ambiente de entusiasmo e espírito salesiano", frisa.

Conclui a nota referindo que esta primeira edição da Festa da Santidade Juvenil ficou marcada pela "alegria e participação de todos", reforçando o lema de São João Bosco: "A santidade consiste em estar sempre alegre."