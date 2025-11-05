Trump diz que EUA terão de escolher "entre o comunismo e o bom senso" após vitória democrata em eleições locais

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que os Estados Unidos vão ter de escolher "entre o comunismo e o bom senso", um dia depois da oposição democrata ter vencido várias eleições locais, nomeadamente em Nova Iorque.

"Os nossos adversários estão a oferecer-vos um pesadelo económico. Nós estamos a criar um milagre económico", argumentou Trump num fórum empresarial em Miami, na Florida, num discurso inflamado no dia seguinte às eleições, incluindo para a câmara de Nova Iorque que foi conquistada pelo democrata progressista Zohran Mamdani, o primeiro muçulmano a liderar a maior cidade dos Estados Unidos e capital financeira do país.

Para o líder republicano, Miami "será um refúgio" para os que "fogem do regime comunista" de Nova Iorque e acusou os democratas de se tornarem "extremistas".

"Há muitos anos que avisei que os nossos opositores estão empenhados em transformar a América numa Cuba comunista e numa Venezuela socialista. Viram o que aconteceu nesses lugares? Durante gerações, Miami tem sido um refúgio para aqueles que fogem da tirania comunista", prosseguiu.

Este foi o primeiro evento público de Trump após as eleições de terça-feira, em que os democratas venceram as eleições para governador em Nova Jérsia e Virgínia, a presidência da Câmara de Nova Iorque e a votação da Proposta 50 na Califórnia que visa criar um mapa eleitoral que poderá dar mais cinco lugares ao Partido Democrata na Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso).

Trump defendeu ainda que os Estados Unidos (EUA) perderam "um pouco de soberania" após as eleições.

"Perdemos um pouco de soberania ontem à noite em Nova Iorque, mas vamos tratar disso, não se preocupem", acrescentou.

No seu discurso de vitória, Zohran Mamdani dirigiu palavras ao Presidente Trump, garantindo que seria a cidade que lhe deu origem a derrotá-lo.

"Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que lhe deu origem", afirmou o democrata.

Com promessas ambiciosas durante a campanha, Mamdani afirmou que pretende "congelar as rendas, tornar os autocarros rápidos e gratuitos e oferecer creches universais e gratuitas".

Propôs taxar os ricos para resolver a crise de acessibilidade económica da cidade, o que o levou a ser caracterizado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, e por outros republicanos como um "comunista" e "extremista".

Também salientou que Nova Iorque é uma cidade "construída pelos imigrantes".

"Nova Iorque continuará a ser uma cidade de imigrantes, uma cidade construída por imigrantes, alimentada por imigrantes e, a partir desta noite, liderada por um imigrante", disse ainda na noite eleitoral de terça-feira.

Trump chegou a ameaçar cortar o financiamento federal a Nova Iorque caso Zohran Mamdani fosse eleito.