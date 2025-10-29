Dia de substituições na bancada social-democrata

O debate mensal com o Governo Regional, que tem como tema a habitação, começa dentro de minutos, mas hoje é também dia de substituições no grupo parlamentar do PSD.

Carlos Teles, José António Garcês e Ricardo Nascimento, que eram presidentes das câmaras da Calheta, São Vicente e Ribeira Brava, respectivamente, vão assumir os seus lugares no parlamentos de onde devem sair os deputados 'laranja' Bina Pereira, Sara Sousa e Eduardo Abreu. Nascimento só assumirá o seu lugar no plenário depois da tomada de posse do novo executivo da Ribeira Brava.

No entanto, a saída de Bina Pereira será muito curta. Rui Marques tomará posse como presidente da câmara da Ponta do Sol e, amanhã, a deputada voltará a ocupar o seu lugar no plenário.