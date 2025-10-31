Trump nega plano de ataque à Venezuela após notícias sobre preparação de bombardeamentos

O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, negou hoje estar a ponderar um ataque militar contra a Venezuela, após notícias que indicavam a preparação de bombardeamentos norte-americanos a instalações militares venezuelanas.

Questionado a bordo do avião presidencial Air Force One sobre as notícias dos jornais Miami Herald e The Wall Street Journal, que citavam fontes próximas da administração norte-americana, Trump limitou-se a dizer que as informações publicadas pelos 'media' não eram verdadeiras.

O Presidente recusou fornecer mais detalhes e repetiu a resposta quando confrontado novamente sobre eventuais decisões militares contra o regime do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

De acordo com o Miami Herald, os ataques aéreos poderiam ocorrer "numa questão de dias ou até mesmo horas", enquanto o The Wall Street Journal reportava que a decisão "ainda estava em análise".

"Os potenciais alvos em consideração incluem portos e aeroportos controlados pelos militares, alegadamente utilizados para traficar drogas, incluindo instalações navais e pistas de aterragem, de acordo com um dos responsáveis", acrescentou o The Wall Street Journal.

A eventual ofensiva aumentaria as tensões com Caracas, num contexto de reforço militar norte-americano nas Caraíbas, que deverá incluir em breve o porta-aviões USS Gerald Ford, o mais moderno da frota dos Estados Unidos.

A ofensiva norte-americana pretende pressionar o Presidente venezuelano a abandonar o poder, de acordo com os responsáveis citados pelas duas publicações, que também afirmam que o ataque tem por objetivo desmantelar o Cartel de Los Soles e as redes de tráfico de droga da Venezuela.

Na terça-feira, Donald Trump reiterou que vai impedir a entrada de drogas "por terra" nos Estados Unidos, após quase dois meses de bombardeamentos a 15 lanchas no mar das Caraíbas e no oceano Pacífico, que fizeram, desde 01 de setembro, 61 mortos e três sobreviventes.

As manobras conduzidas por Washington estão a ser criticadas pela ONU, que já acusou o Governo norte-americano de "violar o direito internacional" com os seus ataques a embarcações no mar, afirmando que as pessoas a bordo foram vítimas de "execuções extrajudiciais".

"Estes ataques, e o seu crescente custo humano, são inaceitáveis. Os Estados Unidos devem pôr-lhes termo", referiu o alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, citado num comunicado.

O USS Gerald Ford deverá chegar às Caraíbas nos próximos dias, juntando-se a outras forças navais já posicionadas ao largo da costa venezuelana.