Obama faz campanha pelos democratas e critica políticas de Donald Trump

O ex-presidente norte-americano Barack Obama criticou este sábado Donald Trump por políticas "caóticas" e alertou para perigos que ameaçam a democracia nos EUA, fazendo campanha pelos democratas para as eleições regionais, que servirão de teste à liderança republicana.

Nove meses após o início do segundo mandato presidencial de Donald Trump, "a situação melhorou" para aqueles que quiseram "tentar a sorte" com o líder republicano?, interrogou o ex-presidente num discurso em Norfolk (Virgínia, leste dos Estados Unidos).

"A economia está a funcionar melhor para vocês? Porque certamente melhorou para (Donald) Trump e sua família", acrescentou Obama.

"Para as famílias comuns, os custos não diminuíram, aumentaram, por causa dessa política tarifária caótica", acrescentou, referindo-se aos direitos aduaneiros impostos por Trump às importações de produtos provenientes de países terceiros.

Barack Obama, que continua a ser uma figura influente no Partido Democrata, subiu ao palco sob aplausos na Virgínia e depois em Nova Jérsia, para apoiar dois candidatos ao cargo de governador.

Os resultados destas eleições, que terão lugar esta terça-feira, serão analisados para além da esfera local e servirão, em certa medida, como barómetro antes das eleições intercalares de 2026.

Até este fim de semana, Barack Obama tinha desempenhado um papel relativamente discreto na campanha eleitoral.

No sábado, defendeu a candidatura da ex-membro do Congresso Abigail Spanberger, que é a grande favorita na Virgínia, assim como da atual membro democrata da Câmara dos Representantes Mikie Sherrill, de Nova Jersey, que está empatada nas intenções de voto com o republicano Jack Ciattarelli.

O ex-presidente (2009-2017) também se pronunciou em termos gerais sobre a política dos Estados Unidos, expressando várias preocupações.

"Não precisamos de especular sobre os perigos que ameaçam a nossa democracia: eles são muito reais", afirmou.

Obama criticou os republicanos do Congresso, que, segundo ele, "se recusam a opor-se ao Presidente (Trump), mesmo quando sabem que está a ultrapassar os limites", e também se mostrou preocupado com o Supremo Tribunal, que não demonstra "nenhuma vontade de controlar os excessos do governo".