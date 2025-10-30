Xi diz ter chegado a consensos com Trump e apela a conclusão célere

O Presidente chinês, Xi Jinping, afirmou hoje ter alcançado consensos durante o encontro com o homólogo norte-americano, Donald Trump, e apelou à "finalização tão breve quanto possível" dos resultados das negociações.

"As equipas económicas e comerciais da China e dos Estados Unidos mantiveram discussões aprofundadas e alcançaram consensos sobre soluções para os problemas", declarou Xi, citado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

"As duas equipas devem agora aperfeiçoar e concluir os trabalhos de seguimento o mais rapidamente possível (...) e apresentar resultados concretos, de modo a tranquilizar as economias da China, dos Estados Unidos e do mundo", acrescentou.

Trump e Xi concluíram hoje uma reunião bilateral de cerca de duas horas numa base aérea em Busan, no sul da Coreia do Sul, marcada por promessas de cooperação, gestos de distensão na guerra comercial e um acordo para novo encontro em 2026.