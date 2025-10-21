PSD/M dá entrada na ALM a um voto de pesar pelo falecimento de Armando Abreu

O Grupo Parlamentar do PSD/M deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira de um voto de pesar pelo falecimento de Armando Abreu, "figura incontornável do PSD/M e da vida pública regional".

"Figura amplamente reconhecida no seio da família social-democrata madeirense, Armando Abreu assumiu, ao longo de décadas, responsabilidades de elevada exigência e de inequívoca confiança política", realça numa nota emitida à imprensa.

E prossegue: "Exerceu o mandato de Deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira durante doze anos, nas III, IV e V Legislaturas (1984 - 1996). Ficou lembrado pela discrição, pela correcção no trato e por um sentido de serviço público rigoroso, que valorizou a vida parlamentar sem procurar protagonismo. Pautou-se pela lealdade institucional, ancorada na cordialidade firme perante o contraditório, procurando o entendimento profícuo ao serviço do interesse público dos madeirenses e portosantenses".

Diz ainda que "fez da vida pública um serviço e da política uma responsabilidade cívica; pela discrição e capacidade de unir vontades, tornou-se referência, elevando o contraditório e legando à Região um padrão de urbanidade institucional".

Por fim, o Grupo Parlamentar do PSD/Madeira "endereça à família, amigos e companheiros de militância as mais sentidas condolências, enaltecendo o contributo cívico e político de Armando Abreu para a Região e para a democracia autonómica".



