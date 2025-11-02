Presidente lamenta vitimas de explosão em supermercado no norte do México

A Presidente do México, Claudia Shienbaum, lamentou este sábado a morte de 23 pessoas numa explosão seguida de incêndio num supermercado em Hermosillo, capital do estado de Sonora, no norte do país, garantindo ajuda às vítimas e familiares.

"As minhas sinceras condolências às famílias e entes queridos das pessoas que faleceram no incêndio ocorrido numa loja [da cadeia Waldo's] no centro de Hermosillo", afirmou a Presidente numa mensagem publicada nas redes sociais.

A governante mexicana assegurou que tem estado em contacto com o governador do estado, Alfonso Durazo, "para apoiar no que for necessário".

Shienbaum precisou que instruiu a secretária do Interior, Rosa Icela Rodríguez, "para enviar uma equipa de apoio para atender os familiares e feridos".

O governador do estado, Alfonso Durazo, afirmou que sua administração "realizará todas as ações necessárias" para apoiar as famílias e pessoas afetadas.

De acordo com o relatório oficial, o sinistro ocorreu por volta das 15:00, hora local (21:00 TMG), no estabelecimento localizado no centro de Hermosillo, quando o supermercado estava cheio de clientes devido ao pagamento dos salários quinzenais e às compras prévias ao Dia dos Mortos.

"A explosão ocorrida na loja Waldos, no Centro, deixou uma profunda tristeza em todos os habitantes de Sonora (...). Até o momento, há registo de 23 mortos e 11 feridos", informou Durazo.

O procurador-geral do Estado, responsável pela investigação, disse que a maioria das vítimas mortais perdeu a vida em consequência da inalação de gases tóxicos.

"Até ao momento, não há indícios que apontem para que o incêndio tenha sido provocado intencionalmente", informou o procurador.

Também foram registadas, pelo menos, 12 pessoas feridas.

As equipas dos Bombeiros, da Polícia Municipal e da Proteção Civil continuam na zona afetada pelo incêndio, procedendo a trabalhos de resgate e avaliação dos danos no local, que permanece isolado enquanto se investigam as causas do sinistro.