Madeira regista aumento significativo da população empregada

A Região Autónoma da Madeira alcançou no 3.º trimestre de 2025 um novo máximo histórico de população empregada, com 132,5 mil pessoas activas no mercado de trabalho. A informação foi divulgada, hoje, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e consta num comunicado enviado às redacções pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

O número representa um aumento de 4,8% face ao mesmo período de 2024 (+6,1 mil pessoas) e de 2,1% em relação ao trimestre anterior (+2,7 mil). Paralelamente, a população activa também registou um máximo da série, estimada em 140 mil pessoas, reflectindo uma subida de 2,7% em cadeia e 4,5% em termos homólogos.

Estes resultados reflectem o dinamismo da nossa economia. Cada pessoa que integra o mercado de trabalho representa não apenas o sucesso individual, mas o fortalecimento coletivo do tecido social e empresarial da Região Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

A governante reforçou, ainda, que a aposta na qualificação e na formação profissional continua a ser “um pilar da estratégia regional”.

“Investir em formação não é só dotar de novas competências técnicas: é potenciar a autoconfiança, reacender a motivação e abrir portas a empregos mais estáveis e qualificados. Cada ação formativa é um passo para transformar o potencial individual em valor acrescentado para as empresas e para a nossa economia”, lê-se na nota emitida.

No mesmo período, a taxa de desemprego fixou-se em 5,3%, menos 0,4 pontos percentuais do que no trimestre homólogo de 2024, ainda que com uma ligeira subida de 0,5 p.p. face ao segundo trimestre do ano, quando se havia registado o mínimo da série. Mesmo assim, a Região manteve-se abaixo da média nacional do 3.º trimestre (5,8%).

De acordo com as estatísticas administrativas de desemprego registado, em Setembro de 2025 a Madeira apresentou a maior redução homóloga do país (-18,5%), com 5 467 desempregados inscritos. No mesmo mês, as colocações no mercado de trabalho aumentaram cerca de 22% face a Agosto, sinalizando uma maior eficácia no ajustamento entre oferta e procura.