Circo Mundial apresenta espectáculo solidário 'A Magia do Natal' com a Associação Sem Limites

O Circo Mundial voltou a associar-se à Associação Sem Limites para promover um espectáculo solidário no mês do Natal. Com o mote 'A Magia do Natal', o Circo promete encantar o público com cor, música e momentos de alegria dirigidos a toda a família.

Os espectáculos decorrerão entre 5 de Dezembro e 11 de Janeiro, em várias datas e horários, incluindo sessões especiais em colaboração com instituições locais. A antestreia está agendada para 5 de Dezembro, às 15 horas.

Parte do valor obtido com a venda dos bilhetes será revertida a favor da Associação Sem Limites, contribuindo para o financiamento dos seus projectos de apoio e inclusão social.

Os bilhetes têm o custo de 8 euros e as reservas podem ser efectuadas através do e-mail [email protected] ou do telefone 291774219.

A Associação Sem Limites é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha na promoção da inclusão, acessibilidade e bem-estar de pessoas com deficiência e outras necessidades especiais, desenvolvendo projetos de caráter social, educativo e cultural.

O evento pretende conjugar solidariedade e entretenimento, convidando a comunidade a celebrar a época natalícia enquanto apoia uma causa social.