A magia do Natal já chegou à Decoreve

O calendário ainda marca Outubro, mas basta um olhar para a montra da Decoreve para perceber que o Natal já começou. As árvores, envoltas em brilhos e tradição, enchem-se de grandes laços, dourados e toques de vermelho, as cores que os madeirenses reconhecem como o verdadeiro sinal de que a época mais mágica do ano está a chegar.

Do lado de dentro, o encanto multiplica-se. As velas espalham uma luz suave e um aroma acolhedor, os anjos e os Pais Natais ganham protagonismo entre ramos e fitas, e as figuras do presépio recordam a essência mais terna e intemporal desta quadra festiva.

Este ano, a Decoreve apresenta um convite a sentir o Natal com todos os sentidos — a luz, o cheiro, a textura e a emoção de cada peça. É impossível sair sem imaginar como cada detalhe poderá transformar a sua casa num cenário de pura magia.

Visite a loja, situada na Rua Vale D’Ajuda, para ficar a conhecer as novidades.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104, Lj. R, Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/MadeiraDecoreve/?locale=pt_PT

291 766 606 | [email protected]