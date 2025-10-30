Gonçalo Maia Camelo pede que deputados oiçam associações sobre limites aos TVDE e rent-a-car

O deputado Gonçalo Maia Camelo (Iniciativa Liberal) tinha previsto dedicar, hoje, a sua declaração política semanal sobre habitação, mas decidiu alterar o tema em cima da hora, para alertar para as consequências negativas dos dois diplomas do Governo Regional que vão ser discutidos nesta manhã sobre limites à actividade de TVDE e rent-a-car.

O representante da IL explicou que estas propostas “podem ter um impacto significativo”, “podem fechar empresas” e as “pessoas podem perder empregos”, sem que as associações do sector tenham sido ouvidas, apesar de estas terem tentado contactar os grupos parlamentares. “É bom que tenham a consciência que aquilo que vamos decidir aqui tem impacto significativo. Somos apenas 47 pessoas com as mesmas capacidades das outras pessoas”, disse Gonçalo Maia Camelo. O deputado reconheceu que “não há nenhuma ilegalidade” na apresentação destas propostas, mas que ouvir as associações representativas do sector será um sinal de maturidade democrática e de respeito por quem trabalha no sector.