Acidente de moto e carrinha em entroncamento

Um motociclista terá ficado ferido esta manhã após o choque da sua moto com uma carrinha no Entroncamento entre a Estrada Monumental e a Rua do Arieiro, no Funchal.

Segundo testemunha no local, o acidente naquele difícil entroncamento ocorreu em frente à Taberna do Arieiro, com a motocicleta a ser abalroada por uma carrinha.

Foto Google Maps

O trânsito no local está condicionado.

Não conseguimos apurar se uma das corporações de Bombeiros no Funchal foram chamados ao local.