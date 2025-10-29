Acidente de moto e carrinha em entroncamento
Um motociclista terá ficado ferido esta manhã após o choque da sua moto com uma carrinha no Entroncamento entre a Estrada Monumental e a Rua do Arieiro, no Funchal.
Segundo testemunha no local, o acidente naquele difícil entroncamento ocorreu em frente à Taberna do Arieiro, com a motocicleta a ser abalroada por uma carrinha.
O trânsito no local está condicionado.
Não conseguimos apurar se uma das corporações de Bombeiros no Funchal foram chamados ao local.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo