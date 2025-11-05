Secundária Francisco Franco convida Tiago Berenguer a dar testemunho sobre 'valores no desporto e na vida'

A Escola Secundária Francisco Franco promove esta quinta-feira, 6 de Novembro, a conferência 'Move-te por valores! No desporto e na Vida', que terá como orador o atleta madeirense Tiago Berenguer, do Club Sports da Madeira. O jovem aluno do 12.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco é praticante ao mais alto nível de Badminton Europeu.

Tiago Berenguer dará o seu testemunho na iniciativa que terá lugar na Sala de Sessões da escola, pelas 10 horas de amanhã, numa iniciativa a cargo dos professores Helena Lino e José Carlos Fagundes.

Em nota emitida, a instituição de ensino destaca que, "enquanto desportista, o jovem finalista de ciências e tecnologias da Francisco Franco, exemplo de ética, resiliência e espírito europeu, vai dar um testemunho sobre o papel do desporto na construção de uma sociedade mais justa, solidária e respeitadora".

A iniciativa 'Move-te por valores! No desporto e na Vida' pretende mostrar que o desporto pode ensinar a ser melhor pessoa, "dentro e fora do campo".

Tiago Berenguer integra o quadro de excelência de mérito escolar ‘da Francisco Franco’ desde o 10.º ano.