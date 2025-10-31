Alunos da Francisco Franco ilustram MadIT 2025

Cerca de 20 alunos do 12.º ano, do curso de Artes da Escola Secundária Francisco Franco, estão a acompanhar a conferência MadIT 2025, que decorre esta sexta-feira, no Centro de Congressos da Madeira, traduzindo em ilustrações, em tempo real, as intervenções dos palestrantes.

Segundo o comunicado enviado, a iniciativa visa demonstrar que a engenharia e a inovação podem, também, ser interpretadas artisticamente.

Segundo as docentes Graça Berimbau e Sílvia Pimenta, os alunos têm explorado a criatividade para comunicar contextos diversos de forma original, algo que tem sido possível através do convite da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros para acompanhar o evento.

Foto DR

Na nota de imprensa consta que, na parte da tarde, os trabalhos MadIT 2025 continuam a ser amplamente acompanhados por uma numerosa plateia de investigadores, empreendedores e estudantes. Será a vez das intervenções de investigadores de renome, designadamente Helena Braga, Ivone Martins e Paulo Menezes, sobre baterias autocarregáveis, Alzheimer e robótica.

Organizada pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, com apoio da Ordem a nível nacional, a MadIT 2025 pretende "reforçar a intervenção da engenharia na sociedade e contribuir para a construção de uma comunidade do conhecimento e da inovação”.