Vice-governadora do Banco de Portugal dá aula na 'Francisco Franco'

Na próxima sexta-feira, 31 de Outubro, A vice-governadora do Banco de Portugal, Clara Raposo, vai dar uma aula de literacia financeira na Escola Secundária de Francisco Franco, no Funchal. A 'lição' que incidirá sobre o tema da poupança está marcada para as 15:15 horas, na sala de sessões daquela escola.

A iniciativa, que pretende assinalar o Dia Mundial da Poupança, surge no âmbito do projecto 'Educar para a Cidadania: Poupar, um Compromisso com o Futuro', dinamizada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, em parceria com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões).

Economista, professora universitária e gestora portuguesa, Clara raposo foi presidente do ISEG Lisbon School of Economics. Em Dezembro de 2022, foi nomeada vice-governadora do Banco de Portugal, sendo a segunda mulher a ocupar este cargo nessa instituição, depois de Elisa Ferreira.

Doutorou-se em Finanças na London Business School, na Universidade de Londres, em 1988, tendo leccionado depois na Universidade de Oxford, na Nova SBE e no ISCTE.

Desde 2010 é professora universitária de Finanças no ISEG Lisbon School of Economics, tendo presidido à instituição entre 2018 e 2022.